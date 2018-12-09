Тренер "Спартака" Кононов: в Каспийске удача была на нашей стороне

Наставник футбольного "Спартака" Олег Кононов после успеха его подопечных в гостевом матче 17-го тура российской премьер-лиги над махачкалинским "Анжи" (3:0) отметил, что "красно-белые" потихоньку приближаются к своим лучшим кондициям.

"Первые минуты были нервными, а потом мы стали играть более точно в передачах и провели свою атаку, в которой был назначен пенальти, — цитирует Кононова сайт Спортбокс.Ru. – Во втором тайме мы прибавили в розыгрыше мяча".

При этом тренер "Спартака" признал, что "удача тоже была на нашей стороне", имея в виду, что судья назначил два пенальти в ворота клуба из Дагестана: "Мяч попал в руку сопернику. А наши ребята хорошо вышли со скамейки. Погодные условия? Мы должны играть на любом поле и при любой погоде".

"На данный момент мы приближаемся к тому, чтобы играть в свой лучший футбол", — констатировал Кононов и сказал, что теперь задача его команды выиграть в Лиге Европы у испанского "Вильярреала", поскольку только победа даст шанс команде сыграть в весенней стадии плей-офф.