Экс-представитель миссии Украины при НАТО: Киев может делать ядерное оружие

Бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук считает, что Киев способен производить собственное ядерное оружие – как атомные бомбы, так и ядерные боеголовки для ракет. Украина имеет для этого интеллектуальные, организационные и финансовые возможности, утверждает генерал.

Он рассказал, что в Днепропетровске, который сейчас переименован в Днепр, находится завод по выпуску баллистических межконтинентальных ракет. Он функционировал в СССР, напоминает РИА Новости. На нем производили ракеты "Сатана", которых не выпускают в России, США и Китае, подчеркнул Гаращук.

Генерал считает также, что если Украина создаст ядерное оружие, ей в нынешних условиях не стоит бояться международных санкций.

Киев лишен ядерного оружия согласно Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Британией. После подписания этого договора началось присоединение Украины к Договору о нераспространении.

Замдиректора правового департамента Министерства иностранных дел России Игорь Панин отмечает, что утверждения Киева о том, что Москва якобы нарушила Будапештский меморандум, несостоятельны, так как этот документ не является международным договором и не налагает на страну дополнительные обязательства кроме тех, что были у нее на момент подписания.