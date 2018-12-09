Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали бронзу в финале Гран-при

Спортивная часть финального этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит в канадском Ванкувере, завершилась выступлением спортивных пар в произвольной программе. Победу одержали французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими.

Серебро досталось представителям Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян. Еще одна российская пара – Наталья Забияко/Александр Энберт – заняла четвертое место.

Ранее в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами турнира. В нынешнем финале Гран-при российские фигуристы не завоевали ни одного золото.