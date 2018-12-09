Киеву напомнили, что у него уже есть ядерное оружие

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил генерал-майору украинской армии Петру Гаращуку об опасности "игр с ядерным оружием". Шерин предложил киевским властям задуматься о последствиях его применения, пишет РИА Новости.

"У них уже есть на территории ядерное оружие, которое называется Припять, последствия Чернобыльской АЭС", - заметил депутат.

Ранее бывший представитель миссии Украины при НАТО Гаращук заявил о возможности создания Украиной ядерных зарядов и средств их доставки. Генерал отметил, что у страны есть "уникальные возможности" для получения такого рода вооружений.