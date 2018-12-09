На дружелюбный жест КНР США ответили арестом Мэн Ваньчжоу
Большой скандал между Америкой и Китаем. Ровно в тот день, когда на "большой двадцатке" в Аргентине Трамп жал руку Си Цзиньпину, по запросу США в Канаде арестовали финансового директора и дочь руководителя крупнейшей китайской электронной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Китай требует срочно отпустить узницу, но все — как об стенку горох. Впереди — слушания об экстрадиции в США, где компанию Huawei обвиняют в нарушении американских санкций против Ирана, кстати, незаконных. Однако есть все основания полагать, что этот арест — лишь очередной пример нечестной торговой войны со стороны США и попытка потеснить конкурента с рынка.
При таком количестве телекамер — СМИ стояли в очередь в зал суда — с заседания — ни одного кадра. Слушания закрытые, "по делу", только судебные зарисовки. Мэн Ваньчжоу казалась спокойной, часто общалась с адвокатом. Защита указывала на нестыковки в обвинениях и настаивала на освобождении под залог. По ее словам, опасения прокурора, что задержанная покинет Канаду, безосновательны.
В фирме отца Мэн Ваньчжоу — 25 лет: от секретаря до зампредседателя правления. Ей прочат пост главы компании. При этом о "принцессе Huawei", как ее называют, почти ничего не известно. Одно из редких появлений на публике — выступление на форуме "Россия зовет".
До сих пор Штаты обвиняли компанию в скрытом шпионаже, теперь и в нарушении закона о санкциях против Ирана. Якобы туда поставляли оборудование через подставную фирму в Гонконге — это и предъявили задержанной Мэн Ваньчжоу. Предположительно, речь идет о событиях как минимум четырех-пятилетней давности. Адвокаты настаивают, что их подзащитная не имела к этому отношения. А эксперты видят в деле совсем другую подоплеку.
Как раз в этом году Huawei обогнала американцев и заняла второе место по продажам смартфонов в мире. Сейчас доля компании на рынке — примерно 15%. А на будущий год она намерена потеснить и южнокорейцев и стать лидером отрасли. Но главное даже не это: Huawei — один из локомотивов программы Made in China-2025, масштабной национальной стратегии, которая подразумевает импортозамещение, локализацию производства, разработку и экспорт собственных технологий. И такие амбициозные планы Китая явно не входят в планы США.
Как по команде в один день Бельгия и Япония заявили, что могут отказаться от оборудования Huawei. Избирательный подход осудили в МИД Китая.
"Мы серьезно озабочены этими сообщениями. Правительство всегда поощряло китайские компании следовать местному законодательству. Надеемся, что японская сторона сможет обеспечить справедливую конкуренцию", — заявил Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР.
В МИД потребовали немедленно освободить гражданку Китая, задержанную прямо в аэропорту на пересадке между рейсами из Гонконга в Мексику по странному совпадению 1 декабря, в тот самый день, когда договоренности Си Цзиньпина и Трампа о приостановке торговой войны были встречены овацией в Аргентине.
Чему тогда аплодировал советник по безопасности Болтон, если, как признал сам, он заранее знал об аресте в Канаде? Советник по торговле Питер Наварро назвал это "чистой случайностью". Что это, неприкрытое лицемерие? При том что Китай продемонстрировал горячую готовность урегулировать все торговые споры.
"Даже несмотря на противоречивые заявления Белого дома, Китай повторяет, что готов предпринять конкретные шаги. А действия США ставят под сомнение американскую искренность", — считает Эйнар Танген, обозреватель CGTN.
Хрупкое перемирие грозит закончиться, не начавшись. Как ответит Китай? В экономическом плане сбросит ли американские облигации? В дипломатическом начнет ли зеркальные аресты американской корпоративной элиты?
Задержание Мэн Ваньчжоу может стать еще одним козырем в нечестной игре США на мировом рынке.
"Это, безусловно, разменная монета в более крупном вопросе американо-китайских торговых отношений. И это на руку Трампу в 90-дневных переговорах с правительством Китая", — отметила Аманда де Буск, партнер юридической фирмы Dechert Llp.
По всем пунктам обвинения топ-менеджеру Huawei может грозить до 30 лет лишения свободы. 10 декабря судья выслушает дополнительные доводы защиты и примет решение, выпустить Мэн Ваньчжоу под залог или оставить под стражей до экстрадиции в США.
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