Выборы в Армении завершились

Во внеочередных парламентских выборах в Армении приняли участие более сорока процентов из 2 миллионов 573 тысяч имеющих право голоса граждан. Избирательные участки закрылись, пишет "Интерфакс". За голоса избирателей боролись девять партий и два предвыборных блока. Парламент будет состоять из 105 депутатов.

В апреле 2018 года к власти в республике пришел оппозиционный политик Никол Пашинян. Основная борьба на выборах развернулась между партией Пашиняна и возглавляемой бывшим президентом и премьером Армении Сержем Саргсяном Республиканской партией. Республиканцы намерены стать второй политической силой в законодательном органе власти.

В полицию поступило 26 жалоб на случаи двойного голосования, нарушения тайны и препятствования голосованию. Наблюдатели из СНГ, ОБСЕ, Европейского парламента признали выборы легитимными.