При обстреле боевиками Алеппо погиб один сирийский военный

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил на брифинге о том, что незаконные вооруженные формирования, действующие в идлибской зоне деэскалации в Сирии, продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий.

По данным российской стороны, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных нескольких населенных пунктов в провинциях Хама, Латакия, а также северо-западной, юго-западной и западной окраин города Алеппо и районов Захабия и Суккари города Алеппо.

В результате обстрела Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР. При обстреле Сандрана один военнослужащий вооруженных сил САР ранен. Об этом Соломатин доложил на брифинге.

За прошедшие сутки представители российского Центра раздали 500 продовольственных наборов в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, передает "Интерфакс".

По словам Соломатина, власти Сирии продолжают амнистировать лиц, уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. На 8 декабря амнистированы более 15,5 тысячи человек.