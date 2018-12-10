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10 декабря 201801:35

В парламент Армении проходят две партии

Global Look Press

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" набирает 70,15% голосов на выборах в парламент по итогам обработки бюллетеней с 800 участков из 2010. Второй идет партия "Процветающая Армения" с 8,29%.

Другие расположились следующим образом: партия "Просвещенная Армения" набирает 6,53%, фракция "Дашнакцутюн" — 4,50%, а Республиканская партия Армении, возглавляемая бывшим президентом Сержем Саргсяном, — 4,22% голосов. Остальные партии набирают менее двух процентов, сообщает ТАСС.

В первых в истории страны досрочных парламентских выборах приняли участие два блока и девять партий. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок — более 7%.

Как заявил журналистам Никол Пашинян, выборы проходят чисто и прозрачно, времена бурных выборов прошли. По его словам, это не окончательная победа революции, а только ее первый этап, так как не все цели еще достигнуты. Следующий шаг — создание экономически сильной страны.

Парламентское большинство, то есть блок "Мой шаг", получит право сформировать правительство и выбрать премьер-министра.

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