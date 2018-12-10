Объемы продаж вооружений: первые - США, Россия - вторая, Британия - третья

Производители вооружений в 2017 году продолжили наращивать объемы продаж. Российские оборонные компании вышли на вторую позицию после США, потеснив британские фирмы, сообщил Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ).

США уже не первый год доминируют в сфере продаж вооружений и военной техники, на их долю приходится 57% (226,6 млрд долларов). Самые крупные производители вооружений — компании Lockheed Martin и Boeing (общий объем продаж в 2017 г. – 18 млрд долларов)

Второе место в глобальных продажах с 2002 года занимала Великобритания, которая сейчас переместилась на третье место с долей в 9%. А второе место теперь занимает Россия с 37,7 млрд долларов (общая доля 10 российских компаний составила 9,5%).

Среди заметных событий СИПРИ выделяет рост продаж турецких компаний, что отражает стремление Турции к развитию собственной военной промышленности. Также авторы доклады обратили внимание на выросший объем продаж индийских производителей вооружений, сообщает ТАСС.