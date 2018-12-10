"Химки" одержали девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Подмосковные "Химки" добились победы над польским клубом "Зелена-Гура" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 97:74 в пользу российского клуба.

У победителей Джордан Мики оформил дабл-дабл (21 очко и 11 подборов), на счету Егора Вяльцева 16 очков.

"Химки" одержали девятую победу подряд и в турнирной таблице турнира делят первое место с московским ЦСКА, который также не потерпел ни одного поражения.