Радулов не помог "Далласу" избежать поражения в Лас-Вегасе

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Даллас Старз" на чужом льду уступил "Вегас Голден Найтс" со счетом 2:4.

В составе пострадавших Александр Радулов не смог набрать результативных баллов. Другой российский нападающий Валерий Ничушкин и вовсе не попал в состав во второй раз подряд.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Оттава Сенаторз" – "Бостон Брюинз" – 1:2 ОТ, "Чикаго Блэкхокс" – "Монреаль Канадиенс" – 2:3, "Анахайм Дакс" – "Нью-Джерси Девилз" – 6:5, "Эдмонтон Ойлерз" – "Калгари Флэймз" 1:0.