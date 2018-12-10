Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

13 декабря, в четверг, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы. Эффектное фолк-рок-шоу будет приурочено ко Дню Святого Андрея Первозванного – духовного покровителя России, Шотландии и других христианских стран. В концерте также примут участие симфонический оркестр "Глобалис" и ансамбль солистов "Эрмитаж".

Совместная программа Оркестра волынщиков Москвы, ансамбля солистов "Эрмитаж" и симфонического оркестра "Глобалис" – это уникальное масштабное представление, аналогов которому не было на российской сцене. Шоу сочетает в себе классику, рок и фольклор в обработке для ансамбля шотландских волынок, солистов, органа и симфонического оркестра. Программу дополнят оригинальные театрализованные номера, уже давно прочно вошедшие в концертные выступления волынщиков Москвы.

Первый оркестр шотландских волынок и барабанов в России был образован в 2004 году и сразу вызвал большой интерес у публики. Moscow & District Pipe Band или Оркестр волынщиков Москвы начинал с участия в московских этно-музыкальных фестивалях, параллельно работал над созданием театральных шоу совместно с танцевальной школой Shady Glen и клубом исторической реконструкции "Серебряный волк". Уже много лет сотрудничая с Центральным оркестром Министерства обороны РФ, Оркестр волынщиков Москвы принимал участие в масштабных столичных мероприятиях, среди которых торжественный вечер Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, церемония награждения в Государственном Кремлевском дворце и многие другие. Коллектив постоянно расширяет репертуар и привлекает все больше новых музыкантов, стремясь делать свои выступления зрелищнее и масштабнее.

Не менее уникальным является ансамбль солистов "Эрмитаж", созданный в 2000 году гобоистом Алексеем Уткиным. Шесть лет назад коллектив возглавил заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин. "Эрмитаж" работал с такими артистами, как Елена Образцова, Николай Петров, Игорь Бутман, Валерий Гроховский, Дэвид Дэниэлс, Дмитрий Хворостовский, Михаил Козаков, Андрей Соколов, Александр Филиппенко.

В один год с ансамблем родился и симфонический оркестр "Глобалис". В настоящее время дирижером и художественным руководителем оркестра является Леонид Бутинский. Особенностью коллектива является поиск нового, нестандартного и необычного. К примеру, в рамках проекта "Музыка Великой Династии" в Храме Христа Спасителя оркестр исполнил сочинения Александра II, великой княгини Александры Иосифовны и великого князя Константина Константиновича. "Глобалис" принимал участие в концертных программах памяти Виктора Цоя, а также рок-фестивале "Нашествие", выступая вместе с группами "Ария" и "Король и Шут". В активе оркестра – опыт работы с ярчайшими музыкальными фигурами, такими как Эннио Морриконе, Сара Брайтман, Майк Паттон, Серж Танкян, Тарья Турунен, Феликс Коробов, Павел Овсянников.

Концерт Оркестра волынщиков Москвы — в 19:00, 13 декабря, Светлановский зал ММДМ.