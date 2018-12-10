Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 декабря 201809:00

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

13 декабря, в четверг, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы. Эффектное фолк-рок-шоу будет приурочено ко Дню Святого Андрея Первозванного – духовного покровителя России, Шотландии и других христианских стран. В концерте также примут участие симфонический оркестр "Глобалис" и ансамбль солистов "Эрмитаж".

Совместная программа Оркестра волынщиков Москвы, ансамбля солистов "Эрмитаж" и симфонического оркестра "Глобалис" – это уникальное масштабное представление, аналогов которому не было на российской сцене. Шоу сочетает в себе классику, рок и фольклор в обработке для ансамбля шотландских волынок, солистов, органа и симфонического оркестра. Программу дополнят оригинальные театрализованные номера, уже давно прочно вошедшие в концертные выступления волынщиков Москвы.

Первый оркестр шотландских волынок и барабанов в России был образован в 2004 году и сразу вызвал большой интерес у публики. Moscow & District Pipe Band или Оркестр волынщиков Москвы начинал с участия в московских этно-музыкальных фестивалях, параллельно работал над созданием театральных шоу совместно с танцевальной школой Shady Glen и клубом исторической реконструкции "Серебряный волк". Уже много лет сотрудничая с Центральным оркестром Министерства обороны РФ, Оркестр волынщиков Москвы принимал участие в масштабных столичных мероприятиях, среди которых торжественный вечер Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, церемония награждения в Государственном Кремлевском дворце и многие другие. Коллектив постоянно расширяет репертуар и привлекает все больше новых музыкантов, стремясь делать свои выступления зрелищнее и масштабнее.

Не менее уникальным является ансамбль солистов "Эрмитаж", созданный в 2000 году гобоистом Алексеем Уткиным. Шесть лет назад коллектив возглавил заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин. "Эрмитаж" работал с такими артистами, как Елена Образцова, Николай Петров, Игорь Бутман, Валерий Гроховский, Дэвид Дэниэлс, Дмитрий Хворостовский, Михаил Козаков, Андрей Соколов, Александр Филиппенко.

В один год с ансамблем родился и симфонический оркестр "Глобалис". В настоящее время дирижером и художественным руководителем оркестра является Леонид Бутинский. Особенностью коллектива является поиск нового, нестандартного и необычного. К примеру, в рамках проекта "Музыка Великой Династии" в Храме Христа Спасителя оркестр исполнил сочинения Александра II, великой княгини Александры Иосифовны и великого князя Константина Константиновича. "Глобалис" принимал участие в концертных программах памяти Виктора Цоя, а также рок-фестивале "Нашествие", выступая вместе с группами "Ария" и "Король и Шут". В активе оркестра – опыт работы с ярчайшими музыкальными фигурами, такими как Эннио Морриконе, Сара Брайтман, Майк Паттон, Серж Танкян, Тарья Турунен, Феликс Коробов, Павел Овсянников.

Концерт Оркестра волынщиков Москвы — в 19:00, 13 декабря, Светлановский зал ММДМ.

Сейчас

10:10

Забастовка железнодорожников парализовала Германию

09:56

Все россияне получат право на обезболивание

07:35

Ангарский маньяк приговорен ко второму пожизненному сроку

03:50

В новый армянский парламент проходят три политические партии

03:27

Неизвестные попытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу

01:27

Директор Центра Димы Рогачева отреагировала на желание выселить онкобольных детей

00:27

В Ставрополе при тушении пожара пострадали трое пожарных

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Ангарский маньяк поборется в суде за пенсию и звание младшего лейтенанта

Ангарский маньяк поборется в суде за пенсию и звание младшего лейтенанта

4 минуты назад
Россия вышла на второе место по продаже оружия

Россия вышла на второе место по продаже оружия

1 час назад
Забастовка железнодорожников парализовала Германию

Забастовка железнодорожников парализовала Германию

5 минут назад
Япония заподозрила в шпионаже продукцию Huawei и ZTE

Япония заподозрила в шпионаже продукцию Huawei и ZTE

1 час назад
Макрон проведет экстренную встречу с профсоюзами и выступит перед народом

Макрон проведет экстренную встречу с профсоюзами и выступит перед народом

3 часа назад
Все россияне получат право на обезболивание

Все россияне получат право на обезболивание

12 минут назад
Спецслужбы Франции проверяют "российский след" в акции "желтых жилетов"

Спецслужбы Франции проверяют "российский след" в акции "желтых жилетов"

4 часа назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

1 час назад
Химическая лаборатория Портон-Даун: новый след в поиске Скрипалей

Химическая лаборатория Портон-Даун: новый след в поиске Скрипалей

3 часа назад
"Химки" одержали девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

"Химки" одержали девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

6 часов назад
В Стокгольме состоится вручение Нобелевских премий

В Стокгольме состоится вручение Нобелевских премий

9 часов назад
ПВО Сирии нанесли удар по израильской авиации, которая бомбила иранский груз

ПВО Сирии нанесли удар по израильской авиации, которая бомбила иранский груз

10 часов назад
В Сети появилась 9 серия "Простоквашино"

В Сети появилась 9 серия "Простоквашино"

17 минут назад
Ноутбук для дела: важные нюансы при выборе

Ноутбук для дела: важные нюансы при выборе

24 минуты назад
МИА "Россия сегодня" исполнилось 5 лет

МИА "Россия сегодня" исполнилось 5 лет

55 минут назад
Школа PUBG Mobile

Школа PUBG Mobile

07.12.2018 11:40
Вести.net: Qualcomm представила ультразвуковой датчик отпечатков пальцев

Вести.net: Qualcomm представила ультразвуковой датчик отпечатков пальцев

39 минут назад
Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

1 час назад
Бывшему главе концерна Nissan предъявят официальные обвинения

Бывшему главе концерна Nissan предъявят официальные обвинения

2 часа назад
Мадуро: США готовят государственный переворот в Венесуэле

Мадуро: США готовят государственный переворот в Венесуэле

3 часа назад
Тереза Голлум: в интернете появился ролик, высмеивающий британского премьера

Тереза Голлум: в интернете появился ролик, высмеивающий британского премьера

3 часа назад
Месси купил частный самолет за 15 миллионов долларов

Месси купил частный самолет за 15 миллионов долларов

3 часа назад
Клиенты "Жемчужной реки" остаются на китайском берегу

Клиенты "Жемчужной реки" остаются на китайском берегу

4 часа назад
В Москве неизвестные обстреляли трамваи

В Москве неизвестные обстреляли трамваи

4 часа назад
Снегопады в США вызвали отмену более тысячи рейсов

Снегопады в США вызвали отмену более тысячи рейсов

4 часа назад
В новый армянский парламент проходят три политические партии

В новый армянский парламент проходят три политические партии

6 часов назад
Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в киевском аэропорту Борисполь

Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в киевском аэропорту Борисполь

6 часов назад
В Бельгии "желтых жилетов" свезли в конюшню и запретили ходить в туалет

В Бельгии "желтых жилетов" свезли в конюшню и запретили ходить в туалет

7 часов назад
Новые машины для морской авиации: тезисы интервью с Игорем Кожиным

Новые машины для морской авиации: тезисы интервью с Игорем Кожиным

7 часов назад
Директор Центра Димы Рогачева отреагировала на желание выселить онкобольных детей

Директор Центра Димы Рогачева отреагировала на желание выселить онкобольных детей

8 часов назад
Российским аэропортам подобрали громкие и узнаваемые имена

Российским аэропортам подобрали громкие и узнаваемые имена

11 часов назад
Паралич воли: Европа осталась без лидеров

Паралич воли: Европа осталась без лидеров

13 часов назад
Жалостливый образ не помог украинским провокаторам

Жалостливый образ не помог украинским провокаторам

13 часов назад
Добровольчество не имеет границ: Путин наградил волонтеров

Добровольчество не имеет границ: Путин наградил волонтеров

14 часов назад
Раскрыты некоторые нормативы физподготовки сотрудников СВР

Раскрыты некоторые нормативы физподготовки сотрудников СВР

14 часов назад
ММА. Маккей разобрался с соперником за рекордные 4 секунды

ММА. Маккей разобрался с соперником за рекордные 4 секунды

15 часов назад
Нарышкин накормил "обедом разведчика" шесть человек

Нарышкин накормил "обедом разведчика" шесть человек

15 часов назад
Парковка по новым правилам: где платить будут больше и чаще

Парковка по новым правилам: где платить будут больше и чаще

21 час назад
Новая угроза: чем могут быть опасны рестораны быстрого питания

Новая угроза: чем могут быть опасны рестораны быстрого питания

23 часа назад
Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

07.12.2018 19:39
Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

07.12.2018 19:25
В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

07.12.2018 19:15
Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

07.12.2018 18:24
Названа лучшая игра 2018 года

Названа лучшая игра 2018 года

07.12.2018 10:09