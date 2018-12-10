Россия вышла на второе место по продаже оружия

Российское оружие пользуется все большим спросом в мире: отечественные оборонные предприятия вышли на второе место по объемам продаж. Это свежие данные Стокгольмского международного института (СИПРИ).

Как сообщает "Россия 24", в рейтинге сто ведущих производителей. По данным исследователей, в прошлом году продажи российского оружия выросли на 8,5 процента и составили 37,7 миллиарда долларов. Продукция нашей оборонки достигла 9,5 процента мирового рынка. Позади осталась Великобритания, которая опережала нас последние 16 лет. Первое место занимают компании США.

Старший исследователь СИПРИ Симон Веземан отметил, что с 2011 года российские компании показали существенный рост объемов продаж. Это соответствует линии на увеличение военных закупок для модернизации вооруженных сил.

Как сообщает ТАСС, в 2017 году компания "Алмаз-Антей", увеличив объем продаж на 17 процентов (до 8,6 миллиарда долларов) переместилась с 13-е на 10-е место. Три другие российские компании из топ-100 (Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение") показали более чем 15-процентный рост.

Самыми крупными мировыми производителями вооружений являются Lockheed Martin и Boeing. Их общий объем продаж увеличился с 11 миллиардов в 2016 году до 18 миллиардов в 2017-м.