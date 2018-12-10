Хорошие новости: чем дольше ваш брак, тем больше в нём позитива

Учёные из Университета Беркли в Калифорнии пришли к выводу, что с годами в семейных парах колкости и перебранки уступают место юмору.

Исследователи проанализировали 87 видеозаписей разговоров между парами, состоящими в браке от 15 до 35 лет, а также проследили за их эмоциональным взаимодействием на протяжении 13 лет. Как показала практика, чем старше становились пары, тем больше юмора и нежности было в их отношениях.

Согласно результатам исследования, с возрастом такие положительные черты характера, как чувство юмора и привязанность проявлялись в большей степени, а отрицательные, такие как закрытость и критицизм, наоборот, постепенно почти исчезали.

Таким образом, полученная учёными информация ставит под сомнение давно бытующее мнение о том, что с годами отношения у людей в браке ухудшаются или же пропадает интерес друг к другу. Новое исследование напротив указывает на положительные эффекты длительных семейных отношений.

Ведущий автор исследования профессор психологии Роберт Левенсон (Robert Levenson) утверждает: "Наше исследование проливает свет на один из величайших парадоксов жизни в зрелом возрасте. Несмотря на то, что уходят из жизни близкие и друзья, пожилые люди, состоящие в крепком браке на протяжении долгого времени, не испытывают тревоги и не впадают в глубокую депрессию, напротив, они довольно спокойны и счастливы, брак укрепляет их психологическое состояние".

По словам профессора Левенсона, ранее уже были обнаружены следующие закономерности: с годами эмоциональность и доминирование женщины в семье увеличивается, а привязанность уменьшается, но в общем и целом во всех гендерных и возрастных категориях отрицательные качества с возрастом уступают положительным.

Профессор Левенсон и его команда собирали информацию об отношениях в более чем 150 гетеросексуальных парах с 1989 года. Сегодня участникам эксперимента от 70 до 90 с лишним лет.

В ходе исследования учёные просматривали пятнадцатиминутные видеоролики диалога между партнёрами, где они обсуждали пережитый опыт и произошедшие конфликты. С течением времени специалисты отмечали особенности эмоциональных изменений в отношениях супругов.

Чтобы лучше проанализировать информацию, психологи изучили особенности поведения людей, учитывая выражение их лица, мимику и жесты, текстовое содержание речи и тон. Эмоции подразделили согласно таким категориям как гнев, пренебрежение, раздражение, доминирование, закрытость, страх, напряжённость, грусть, склонность пустить слезу, интерес, привязанность, чувство юмора, восторг и корректность.

Учёные обнаружили, что как у пар среднего возраста, так и у более пожилых вне зависимости от уровня удовлетворённости своей половиной, положительные черты характера со временем брали верх над отрицательными.

"Результаты исследования делают очевидным тот факт, что чем старше мы становимся, тем больше мы концентрируемся на положительных сторонах нашей жизни", — утверждает соавтор исследования Элис Верстаен (Alice Verstaen).

Статья по итогам исследования вышла в журнале Emotion.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о научном секрете счастливых отношений, о том, что на самом деле руководит людьми при выборе второй половинки, а также о том как "красивые" даты бракосочетаний влияют на качество брака.