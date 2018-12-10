Рулил спорт: "Яндекс" назвал самые популярные запросы уходящего года

Поисковик "Яндекс" подвел итоги 2018-го и сообщил, чем и кем более всего интересовались пользователи Рунета в уходящем году.

Главными событиями стали Чемпионат мира по футболу, который проходил летом России, и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане.

Что же касается известных личностей, информацию о которых искали пользователи русскоязычного Интернета через этот поисковик, то это тоже оказались персоны из мира спорта.

Это вратарь российской сборной по футболу Игорь Акинфеев (он на первой строке по запросам), а также боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и футболист Артем Дзюба.

Из событий, которые не связаны с миром спорта, информацию о котором активно искали пользователи, — трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".