Криштиану Роналду: в "Ювентусе" мы – семья, не то что в "Реале"

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду высоко оценил атмосферу в своем новом клубе. При этом он отметил, что в своей прежней команде – мадридском "Реале", — он не испытывал такого комфорта.

"Здесь лучший коллектив, в котором я когда-либо находился, — цитирует Криша издание Football Italia. – Здесь мы настоящая команда. Часто в других клубах некоторые игроки ощущают себя выше остальных. Здесь же все на одной волне. Мы скромны и хотим побеждать".

"Могу сказать, что и в "Реале" тоже скромные игроки, но здесь я чувствую это гораздо больше. Отмечу, что тут все очень отличается от "Реала", здесь мы больше семья. Могу сказать, если Дибала или Манджукич не смогли забить, они все равно улыбаются. Я считаю, что это прекрасно. Я вижу эту разницу в отношении", — сказал КриРо.

По словам Роналду, значительная часть его спортивной жизни осталась позади и он не жалеет о переезде в Италию: "Теперь я хочу побеждать с "Ювентусом", защищать цвета этого клуба. Остальное неважно. Если мы встретимся с "Реалом", я отдам все силы для победы".