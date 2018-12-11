Волонтеры "Норникеля" сыграли в благотворительном спектакле
9 декабря в Москве прошла крупнейшая благотворительная ярмарка "Душевный базар". Мероприятие традиционно проходит перед новогодними праздниками и претендует на статус самого душевного события уходящего года. Главной задачей ярмарки является популяризация благотворительности.
"Я уверена, что каждый человек, независимо от того, где он живет, чем занимается, может делать то, что считает важным. Каждый может делиться душевным теплом, добром, вниманием, свободным временем с другими людьми, — говорит старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью "Норникеля" Лариса Зелькова. – Когда ты впервые сталкиваешься с тем, как это делают люди рядом с тобой, то видишь, как у них это все получается. Пример наших корпоративных волонтеров — очень трогательный, очень волнительный".
Компания "Норникель" принимает участие в ярмарке в третий раз и всегда дарит гостям приятные новшества. В этом году состоялась московская премьера спектакля "Путевые заметки Андрея Урганта о волонтерах "Норникеля". Представление стало одним из самых запоминающихся событий "Душевного базара"-2018.
"Реальные истории воплотились на сцене, — говорит директор департамента социальной политики "Норникеля" Светлана Ивченко. – Это не профессиональные актеры, а наши сотрудники, причем люди очень разных профессий — гидрометаллурги, служащие из архива. И все они просто потрясают своим талантом! Очень необычно, что у нас так много ярких талантов".
Спектакль состоял из шести сценок. Каждая была посвящена одному из благотворительных проектов "Норникеля", реализуемых в городах России. Десятки волонтеров со сцены рассказали о деятельности компании, а также о жизни простых людей. Каждый с особым трепетом отнесся к своей роли. Особое внимание публики и персонала компании было приковано к сценке "У каждой собаки должен быть дом". Перед началом спектакля волонтеры за символическую сумму продавали мягкие игрушки, которые сделали воспитанники детского дома Мончегорска. Спрос на плюшевых собак был высоким!
"Этих собачек мы продаем с особой любовью, — отмечает Ирина Демидова. — У детей из Мончегорска было особое условие: те, кто покупает их собачку, обязательно должен сфотографироваться, чтобы дети знали, в чьи добрые руки ушла игрушка".
Собранные с продажи билетов денежные средства пойдут на поддержку мончегорского приюта "Дом с хвостом", которому помогают волонтеры "Норникеля". После финальной песни публика, заполнившая зал, бурными овациями поблагодарила волонтеров за представление и проделанную работу. Самое душевное событие уходящего года не оставило равнодушных.
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