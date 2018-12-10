"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансфер Неймара

Лидер футбольной сборной Бразилии Неймар, который в прошлом году перешел из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен", продолжает будоражить умы руководителей топ-клубов Европы. Его хотел приобрести мадридский "Реал", а теперь приценивается английский "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, бразилец сам дает почву как для серьезного волнения владельцев футбольных грандов, так и для банальных сплетен. Как уже сообщали Вести.Ru, все полтора года Неймара в "ПСЖ" ходят слухи, что он недоволен своим положением в Париже и то хочет вернуться в "Барсу", то намерен подписать контракт с "Реалом".

"МЮ" в этом смысле – тоже вариант для Неймара, ведь после нескольких лет относительных неудач как в премьер-лиге, так и в евротурнирах, манкунианци нацелились на серьезное укрепление состава. А кто для этого пригоден более всего, как ни самый дорогой футболист мира?

И хотя действующий контракт бразильца с "ПСЖ" действует до 2022 года, французская LEquipe намекнула, что агенты Неймара ведут переговоры, в том числе, и с руководством "МанЮнайтед". Цену возможного трансфера, который, якобы, состоится будущим летом называют разную – от 180 до 220 млн евро.