NASA и Роскосмос ответили на просьбы интернет-пользователей спасти Тони Старка
Трейлер четвертой части боевика по комиксам Marvel "Мстители" показался зрителям настолько страшным, что они попросили NASA и "Роскосмос" спасти одного из главных героев фильмы, Тони Старка, который, судя по трейлеру, оказался один в открытом космосе.
Опубликованный ниже трейлер четвертой части "Мстителей" за несколько дней посмотрели более 58 миллионов раз. Критики уже назвали эту картину самым ожидаемым фильмом года.
По сюжету фильма Тони Старк (он же Железный человек) дрейфует в открытом космосе, не имя "ни единого шанса на спаение". В трейлере супергерой говорит, что вода и пища у него закончились несколько дней назад, а кислорода осталось не более, чем на 10 часов.
Зарубежные пользователи "Твиттера" начали просить помощи у NASA, ведь именно они отвечают за космос. "Чем вы там занимаетесь, NASA, когда Тони Старк в опасности?", — недоумевает один из блогеров.
what are u doing nasa Tony Stark’s in space go save him he’s dying. pic.twitter.com/Fr5073MCSI— Bobert Duckey Jr (@juzahoneybunnie) 9 декабря 2018 г.
Просьбы спасти Старка последовали также в адрес Европейского космического агентства (ESA), Илона Маска и "Роскосмоса".
Tony Stark should not worry for a second, help is on the way. @elonmusk @SpaceX #AvengersEndgame pic.twitter.com/DImN1fzcuN— Renata Konkoly (@RenataKonkoly) 9 декабря 2018 г.
Вскоре представители NASA ответили на просьбы поклонников супергероя.
"Привет, Marvel, мы слышали о Тони Старке. Первым делом вам стоит прослушать центр управления миссиями на предмет позывного "Мстители, у нас проблемы". Если он не выходит на связь, рекомендуем задействовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках пропавшего парня", — отметили в NASA.
Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq— NASA (@NASA) 9 декабря 2018 г.
На просьбу поклонников Marvel откликнулись и в "Роскосмосе". Сотрудники ведомства пообещали отправить для спасения Старка "супергероев Сергея Прокопьева и Олега Кононенко.
"Мстители: Финал" выйдут в российский прокат 25 апреля.
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