Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование по условиям Brexit в Палате общин британского парламента, передает Bloomberg. В сообщении отмечается, что таким образом Мэй хочет избежать крупного поражения.

В свою очередь, представители Мэй, на которых ссылается телеканал SkyNews, утверждают, что голосование состоится 11 декабря, как и было запланировано.