Маршрутка с пассажирами завалилась на бок в Ярославле

Пять человек попали в больницу в результате двух аварий с участием маршрутных такси в Ярославле. ДТП произошли с разницей в несколько минут на одном и том же месте — на Промышленном шоссе. Очевидцы сняли на видео последствия гололеда.

Первый инцидент произошел около 11 часов дня, когда следовавший по 61-му маршруту ПАЗ съехал с дороги и перевернулся.

"В автобусе было человек 10, одна женщина разбила голову. Удар был не жесткий, плавно въехали в обочину боком. А все из-за чего? Дорожные условия!" — рассказал сайту 76.ru водитель.

Когда на место прибыли спасатели, недалеко стояла еще одна разбитая маршрутка: мужчина за ее рулем не совладал с управлением и влетел в ограждение.

Из первого ПАЗа в больницу доставили трех пассажиров, из второго — двух.

"По предварительным данным, причинами стали погодные условия и нарушение скоростного режима. Замечаний к состоянию проезжей части на момент осмотра у ГИБДД не возникло", — рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.