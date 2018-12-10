Дмитрий Песков прочел сказку в прямом эфире

В режиме онлайн весь день 10 декабря шел "литературный марафон": известные персоны и простые люди в преддверии новогодних праздников читали любимые сказки.

Проект "От мала до велика" при поддержке киностудии "Союзмультфильм" и одного из сотовых операторов в шести городах России организовала компания Google.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что киностудия сейчас переживает важнейший этап в своей истории, поскольку современные технологии дают все больше возможностей для творчества и нового прочтения шедевров прошлых лет.

Она говорит, что события, которые сейчас происходят на студии, сравнимы с периодом, когда "Союзмультфильм" только создавался.

В чтениях приняли участие около 300 чтецов, среди которых Юрий Стоянов, Марина Зудина, Александр Роднянский, Анна Седокова, Николай Фоменко, Тигран Кеосаян, Владимир Мединский, Леонид Парфенов, Тимур Родригез, Михаил Швыдкой, Стас Пьеха и многие другие известные люди и простые интернет-пользователи.

Принять участие в онлайн-марафоне согласился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прочел фрагмент из сказки "Приключения Буратино".