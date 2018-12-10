Штаты пытаются нейтрализовать российские системы прорыва ПРО
Американская компания Lockheed Martin провела испытания радиолокационной станции, которая способна отличить реальные ядерные боевое блоки от ложных целей. Пока тестируется только небольшой прототип, однако на Аляске уже идет строительство полноразмерной РЛС.
Как ранее стало известно научному порталу N+1, новый радар строят на основе нитрида галлия. Этот материал сделает РЛС чувствительнее и экономичнее. Однако, по какому принципу радиолокационная станция будет распознавать тип цели, пока не сообщается.
Появление подобного радара у США может поставить под угрозу боеспособность российских баллистических ракет. Сейчас они оснащены комплексом прорыва ПРО: ложные цели и постановщики помех, которые отвлекают противоракетную систему и не дают ей перехватить реальный ядерный блок.
Впрочем, о полной нейтрализации российского ядерного арсенала и нарушении принципа взаимного сдерживания речи пока не идет. У Соединенных Штатов всего одна система способна сбивать боевые блоки межконтинентальных ракет – это GBI. Правда таких перехватчиков у США около 40 штук, а в цель они попадают через раз — точность всего 47%. То есть для защиты от 1500 ядерных боеголовок, которые должны остаться у России после выполнения договора СНВ-3, этого явно не хватит.
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