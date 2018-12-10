Тема:
Ситуация в Донбассе 1 час назад
ДНР: Украина готовит провокацию в Донбассе
Командование Вооруженных сил Украины может готовить провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, считают в Управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Как рассказал журналистам представитель донецкой народной милиции, у своих позиций в районе населенного пункта Новотроицкое украинские силовики выгрузили из бронетранспортера несколько трупов. Неподалеку находится украинская карета скорой помощи и боевая машина пехоты. В народной милиции не исключают, что цель "театральной постановки" — лживое обвинение ДНР в стрельбе по позициям украинских военных, передает РИА Новости.
В конце ноября замначальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинский президент Петр Порошенко перед президентскими выборами 2019 года готовит "маленькую победоносную войну". По словам Басурина, Киев концентрирует на мариупольском тактическом направлении подразделения вооруженных сил для декабрьского наступления.
На тот момент там уже были сконцентрированы три бригады: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 128-я отдельная горно-штурмовая бригада. Эти подразделения получили приказ начать в начале декабря наступление в районе Новоазовска для выхода к российской границе.
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