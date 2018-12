Владелец айфонов уличил техподдержку Apple в шпионаже

Пользователь "Твиттера" Брайан Кэмпбелл переполошил интернет-общественность сообщением о том, что представители техподдержки Apple могут автономно подключаться к экранам "яблочных" смартфонов. Мужчина опубликовал видео, на котором посторонние люди удаленно копались в его телефоне.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как сотрудники Apple удаленно помогают Кэмпбелл разобраться в настройках телефона дочери. Чтобы сделать это, представителям техподдержки пришлось подключиться к телефону, после чего они начали курсором показывать отцу, куда нажимать.

Well this is interesting. Apple can remotely interact with iPhone. (trouble shooting my daughters phone) pic.twitter.com/G29uok1OgN