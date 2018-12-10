Владелец айфонов уличил техподдержку Apple в шпионаже
Пользователь "Твиттера" Брайан Кэмпбелл переполошил интернет-общественность сообщением о том, что представители техподдержки Apple могут автономно подключаться к экранам "яблочных" смартфонов. Мужчина опубликовал видео, на котором посторонние люди удаленно копались в его телефоне.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как сотрудники Apple удаленно помогают Кэмпбелл разобраться в настройках телефона дочери. Чтобы сделать это, представителям техподдержки пришлось подключиться к телефону, после чего они начали курсором показывать отцу, куда нажимать.
Well this is interesting. Apple can remotely interact with iPhone. (trouble shooting my daughters phone) pic.twitter.com/G29uok1OgN
— Bʀʏᴀɴ (@bry_campbell) 9 декабря 2018 г.
Кэмпбелл заявил, что не знал о том, что у работников техподдержки Apple есть такие полномочия. При этом мужчина признался, что перед тем, как получить доступ к телефону его дочери, сотрудники "Яблока" потребовали у Кэмпбелла документальное подтверждение того, что он является владельцем гаджета.
Впрочем, многие интернет-пользователи отметили, что Кэмпбелл зря переполошился. О том, что у техподдержки есть удаленный доступ к айфонам, стало известно еще в 2013 году. Тогда для этого нужно было скачать специальную программу, сейчас, по всей видимости, это уже не требуется.
Пользователи форума Reddit пишут, что удаленный доступ к айфонам осуществляется с помощью протокола AirPlay, который Apple реализовала в 2010 году. С его помощью можно в реальном времени передавать аудио и видео между айфонами.
Впрочем, рядовые пользователи гаджетов Apple не могут демонстрировать друг другу экраны своих телефонов на расстоянии. Это специально сделано для того, чтобы предотвратить возможные взломы.
Пользователи Reddit, которые представились сотрудниками техподдержки Apple, отметили, что для получения удаленного доступа к тому или иному телефону им необходимо связаться с владельцем устройства и получить его паспортные данные. Иного способа "залезть" в чужой телефон для них не существует.
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