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Франция. Протесты "желтых жилетов" 30 минут назад
Париж приходит себя после погромов
"Клеветой" рассуждения о причастности России назвал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела ни одной страны.
Раскуроченные двери, разрушенный прилавок, опустевшие полки: Париж приходит в себя.
В этот магазин ворвались, судя по всему, через разбитое и разломанное окно и разбивали его, видимо, вот этими булыжниками и кусками асфальта, которые по-прежнему остались здесь. Тут продавалось дорогостоящее оборудование для гольфа. Сейчас вторая половина рабочего понедельника — магазин по-прежнему закрыт. Владельцы делают инвентаризацию, чтобы понять, что было украдено, а что нет, и подсчитывают убытки.
"Они забрали одежду, мячи и клюшки для гольфа. И затем они начали пользоваться клюшками для гольфа. И затем они начали пользоваться клюшками, чтобы бить окна по всему Парижу. Они пришли сюда, чтобы украсть клюшки и разбивать окна на своем пути", — рассказал Пауло Виттадини, владелец магазина.
Вот эти кадры: окна в магазине разносят клюшками, украденными из него же. Рядом мебельное агентство, у которого мы работали в день погромов. Вот наши кадры, снятые в субботу: "Вот что происходит с теми витринами, которые не были закрыты ни деревянными железными — вот камнем разбили — но пока внутрь никто не заходит".
Это то самое агентство недвижимости. Вот так сейчас выглядит эта дверь. Сюда вставили фанеру, на табличке написано "открыто" и надо сказать, что люди внутри продолжают работать.
"Они ворвались, все ломали. 20-30 человек. Вырывали провода от телефонов, Интернета. Все разрушали, срывали картины со стен. Они были в ярости, готовы были убивать", — говорит Тьери Коэн.
Методы разрушения всего на своем пути большинство протестующих на самом деле не поддерживает. Вот кадры, на которых один из "желтых жилетов" — так называют себя демонстранты — поднимает деревянный щит, который сорвали кто-то из молодчиков.
"Я в жёлтом жилете, но я здесь не для того чтобы что-то ломать", — заявил он.
Сегодня в Париже произошли новые стычки. Старшеклассники пытались заблокировать доступ к школе в 9 округе. Полиция отреагировала моментально: задержанных поставили лицом к стене, на руки надели наручники.
Демонстрации студентов называют "вторым фронтом" протестующих. Впрочем, их волна протестов началась даже раньше — еще весной, когда правительство объявило о решении ужесточить экзамены для абитуриентов. Сейчас они выходят еще раз и с новой силой, протестуя, в том числе против роста стоимости образования для иностранных студентов.
Другую группу протестующих "желтые жилеты" называют "протестом обедневших". Десятилетиями во Франции люди привыкали к высокому качеству жизни, но когда после всех выплат и удержаний — один только съем жилья доходит до 1000 евро — у людей на руках стало оставаться несколько сотен евро, терпение лопнуло. Правительство страны решило не поднимать очередной налог на топливо в течение 2019 года, но по подсчетам экономистов только полгода моратория обойдется казне в два миллиарда евро.
В ближайшие часы президент Макрон выступит с телеобращением к гражданам в связи с последними протестами. Впрочем, по словам представителей профсоюзов и политических партий, с которыми он сегодня встречался, никаких конкретных решений он не озвучил.
Как отреагируют на выступление протестующие, которые еще в субботу подготовили для Макрона бутафорскую гильотину — пока вопрос.
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