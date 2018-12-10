Макрон обратился к нации с обещанием увеличить МРОТ

Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал сограждан, что с 2019 года в стране будет увеличена минимальная заработная плата.

Как передает "Интерфакс", об этом глава Пятой республики заявил в ходе своего телевизионного обращения, который транслировал канал BFM. Он подчеркнул, что со следующего года минимальный размер оплаты труда будет ежемесячно увеличиваться по 100 евро.

Кроме того Макрон пообещал, что работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов и обратил на это внимание французских работодателей. По словам президента, французы должны жить "достойным образом".

Говоря о протестах и беспорядках, глава государства решительно осудил насилие против полиции и жандармерии и подчеркнул, что никакая злость не может оправдать нанесение ущерба магазинам и общественным учреждениям.

Макрон также заявил об объявлении чрезвычайного экономического положения в стране, подытожив своё выступление словами о том, что дети должны жить лучше родителей. А для этого, по мнению президента, нужно больше внимания уделять среднему и высшему образованию в стране.