КХЛ. "Ак Барс" нанес рижскому "Динамо" седьмое поражение подряд

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Последний матч прошел в Риге, где местное "Динамо" уступило казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:3.

В составе победителей дублем отметился Иржи Секач (39-я и 45-я минуты), еще одну шайбу забросил Владимир Ткачев (5-я). У проигравших отличился Лаурис Дарзиньш (28-я).

Рижане проиграли седьмой матч подряд и с 32 очками идут девятыми на Западе. Казанская команда с 59 баллами занимает третье место в Восточной конференции.