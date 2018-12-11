Людмилу Алексееву проводят в последний путь в Центральном доме журналистов

В Москве сегодня простятся с известной правозащитницей Людмилой Алексеевой. Церемония пройдет с 10-ти утра до часу дня в Центральном доме журналистов.

Прийти могут все желающие, сообщает телеканал "Россия 24". Тело будет кремировано на Троекуровском кладбище, прах захоронят в присутствии родных и близких в семейном склепе.

Людмила Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.