Британский парламент проведет экстренные дебаты

Инициатором обсуждения Brexit стал лидер оппозиционной Лейбористской партии – Джереми Корбин, которого крайне возмутил поступок премьер-министра Терезы Мэй. Накануне она объявила, что откладывает на неопределенный срок голосование по достигнутому соглашению об условиях Брекзита.

Мэй заявила, что достигнутая с ЕС договоренность о будущем статусе Северной Ирландии не устраивает многие политические силы в Соединенном Королевстве. Тем временем, уже 26 консерваторов представили заявления о вынесении вотума недоверия премьеру. Чтобы запустить процедуру смещения Терезы Мэй с поста, необходимо 48 таких заявлений.

Сама Мэй намерена встретиться с Ангелой Меркель – чтобы обсудить выход Великобритании из ЕС, напоминает телеканал "Россия 24". Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что диалог Лондона с Брюсселем может затянуться. Хотя в ЕС этому вряд ли рады.

"В последние дни многие ссылаются на решение суда ЕС, который признал-таки за Великобританией, как страной, пока ещё членом ЕС, право на односторонний пересмотр изначального своего обращения о выходе. Но там есть, ну как обычно у юристов бывает, там есть некоторые заковырки в формулировках, в частности есть привязка в соответствии подобного пересмотра внутренним конституционным положением Великобритании. Это подразумевает очередной виток дискуссий: то ли он юридически обязывающий, то ли он совещательный и так далее. То есть, это может продолжаться достаточно долго, но по моим ощущениям в Брюсселе терпение ЕС, в общем-то, ну не скажу, что кончилось, но на исходе", — отметил Владимир Чижов.