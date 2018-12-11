Кучеров помог "Тампе" обыграть "Рейнджерс" и упрочить лидерство в таблице НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:3.

В составе победителей хет-трик оформил Стивен Стэмкос, а Никита Кучеров сделал одну результативную передачу. У проигравших один голевой пас на счету Владислава Наместникова. С 45 очками Кучеров вышел на второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона. "Тампа" же одержала седьмую победу подряд и на восемь баллов оторвалась от ближайших преследователей в таблице чемпионата.

В другом матче игрового дня "Питтсбург Пингвинз" в серии буллитов обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1), Евгений Малкин не смог набрать очков и не реализовал буллит. "Детройт Ред Уингз" дома победил "Лос-Анджелес" – 3:1.