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Археология и история 39 минут назад
Память о трагедии: в Израиле нашли тайник с редкими золотыми монетами
Спрятанное золото, за которым никто не вернулся, — удача для археолога и почти всегда свидетельство какой-то давней трагедии. Во всяком случае, открытие в Кесарии именно такое – и радостное, и печальное: с одной стороны, израильские археологи нашли редчайшие золотые монеты, с другой – ученым слишком хорошо известно, при каких обстоятельствах в 1101 году золото оказалось в тайнике и почему за ним никто не вернулся.
Тайник получился надежным: бронзовый сосуд с деньгами пролежал незамеченным больше 900 лет, спрятанный между камнями в стенке колодца. По мнению археологов, сокровища прятали в спешке – владельцы положили 24 золотые монеты и одну золотую серьгу в бронзовую шкатулку, но крышку от нее так и не нашли. Пришлось наскоро сделать «затычку» из осколка керамики, чтобы монеты не вывалились.
Золотые монеты в бронзовой шкатулке, найденные в Кесарии. Фото: Israel Antiquities Authority
«Мы обнаружили две группы монет. Первая – 18 динаров Фатимидского халифата, знакомых нам по предыдущим находкам в Кесарии: в Палестине той эпохи фатимидские динары были распространенной валютой. Вторая группа – шесть невероятно редких византийских золотых солидов. Пять из них имеют вогнутую форму и относятся к периоду правления императора Михаила VII Дуки», — сообщил Роберт Коль (Robert Kool), специалист по древним монетам.
Израильских археологов трудно удивить фатимидскими динарами: в X-XI веках территория Палестины находилась под контролем Фатимидского халифата и арабские динары были в буквальном смысле местной валютой. Достаточно вспомнить, что крупнейший клад в истории Израиля, найденный в 2015 году у берегов Кесарии, состоял как раз из арабских денег: почти 2000 золотых монет, выпущенных при Фатимидах.
А вот византийские монеты той же эпохи – большая редкость даже для Кесарии, некогда богатого торгового города на берегу Средиземного моря. На заглавной фотографии – одна из золотых монет, найденных в тайнике. Это византийский солид вогнутой формы, так называемая скифата. У золотых византийских монет много названий — солид, номисма, гистаменон, стаменон, скифата, трахея, — но для понимания этой конкретной находки важно то, что в Византии «вогнутые» скифаты стали практически стандартными еще в XI веке («гистаменон номисма» буквально переводится с греческого как «стандартная монета»), тогда как в подконтрольной Фатимидам Палестине византийские деньги почти не имели хождения.
Однако в тайнике нашли не одну, а целых шесть византийских монет. «Одна или две золотые скифаты – эквивалент годового заработка простого крестьянина. Резонно предположить, что человек, спрятавший свои сбережения в кесарийском колодце, был очень состоятельным или занимался торговлей. Наша находка, среди прочего, может указывать на существование торговых или иных контактов между Кесарией и Константинополем в XI веке», — поясняет Роберт Коль.
Золото и бронзовая шкатулка, найденные в Кесарии. Фото: Israel Antiquities Authority
Ученые могут лишь предполагать, каким образом византийские скифаты попали в Кесарию. Однако причина, по которой 24 монеты и одна серьга оказались в тайнике, сомнений не вызывает: исследователи уверены, что сокровище было спрятано в 1101 году, перед вторжением в город армии крестоносцев под предводительством Балдуина I, короля Иерусалима.
В интервью ВВС News руководители раскопок Питер Гендельман и Мохаммед Хатар кратко изложили свою версию развития событий: «Сокровища в тайнике – молчаливые свидетели одного из самых страшных эпизодов в истории Кесарии: кровавого вторжения в город крестоносцев. Мы практически уверены, что владелец клада и его семья погибли во время устроенной крестоносцами бойни или были проданы в рабство. Они спрятали свои сбережения в надежде за ними вернуться, но не вернулся никто».
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