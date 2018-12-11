Отшельнице Агафье Лыковой доставят вертолетом сено и гранаты

В Хакасию, на заимку к таежной отшельнице Агафье Лыковой, доставят продукты питания, в том числе крупы и фрукты – виноград и гранаты, а также сено, комбикорм для коз и кур, батарейки и другие необходимые в хозяйстве предметы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Там также рассказали, что к отшельнице лично вылетит губернатор региона Сергей Цивилев.

Ранее бывший глава Кузбасса Аман Тулеев принимал деятельное участие в жизни отшельнице, помогая ей. Но и после его ухода с поста Лыковой продолжают помогать и власти, и простые люди.

Накануне 74-летняя отшельница из семьи староверов, ушедшей в тайгу еще в 1937 году, обратилась по спутниковому телефону к члену Русского географического общества — красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову.

Она попросила о помощи – сказала, что у нее заканчиваются припасы и нечем кормить коз.

На своей странице в "Фейсбуке" Гришаков сообщил, что неравнодушные люди тут же организовали сбор средств на продукты и одежду. Закупками припасов занимается Николай Седов — давний знакомый Агафьи Лыковой.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которую нашли геологи в Западных Саянах в 1978 году. Все члены ее семьи уже ушли из жизни, Агафья живет в тайге одна, но периодически с ней остаются добровольные помощники, чтобы помогать управляться с хозяйством.