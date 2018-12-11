В московском метро произошло три сбоя за одно утро

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена в тоннеле застрял поезд.

Инцидент произошел между станциями "Автозаводская" и "Технопарк" около 9:00. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, поезда не ходят от "Орехова" до "Автозаводской".

Ранее на странице московского метро в Twitter сообщалось еще о сбоях на двух линиях — Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской. На фиолетовой ветке были увеличены интервалы движения поездов от "Котельников" в центр. Из-за этого на платформах скопились толпы пассажиров, которые пытались попасть в вагоны. Сейчас движение уже введено в график.