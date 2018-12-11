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Умерла Людмила Алексеева 52 минуты назад
11 декабря 201810:50
В московском Домжуре прощаются с Людмилой Алексеевой
В Центральном доме журналиста в Москве проходит церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в субботу, в возрасте 91 года, предает РИА Новости.
Около гроба, установленного на сцене одного из залов ЦДЖ, стоят траурные венки, родственники Алексеевой также находятся на сцене, к которой все желающие проститься с правозащитницей приносят цветы.
После 13 часов Алексеева будет кремирована на Троекуровском кладбище. Ее прах захоронят в семейной могиле.
Людмила Алексеева родилась в 1927 году. В правозащитных кругах она имела большой авторитет.
Алексееву дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира. Она была в десятке самых влиятельных женщин России.
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