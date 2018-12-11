Дочь британского миллионера нашли мертвой в Новой Зеландии

Дочь известного британского миллионера, которая исчезла во время кругосветного путешествия, найдена мертвой. Тело Грейс Миллан обнаружили в Новой Зеландии, и это был не несчастный случай. Задержан вероятный убийца девушки. Кем он оказался? И что могло стать мотивом преступления?

Место преступления — лесной массив на окраине Окленда, это крупнейший город Новой Зеландии. В 10 метрах от дороги, на узкой тропинке полицейские нашли тело пропавшей туристки из Великобритании. Дочь миллионера Грейс Миллан искали больше недели. Детектив Скот Беард говорит, что они пока не могут раскрывать подробности расправы над девушкой и просят помощи у очевидцев.

"Сейчас главное — собрать все воедино и выяснить, что случилось с Грейс Миллан. У нас есть фотографии красной "Тойоты", которую видели на месте преступления. Эту машину арендовали в центре проката в Окленде. Просьба всем, кто видел этот автомобиль в понедельник с 6 до 9:30 утра, срочно сообщить об этом в полицию", — обратился новозеландский детектив Скот Беард.

Спустя сутки у полицейских появился подозреваемый — 26 летний местный житель. Его имя пока не называют, а изображение, которое передают в прессу, ретушируют. Выйти на след вероятного преступника помогли камеры видеонаблюдения. За несколько часов до гибели Грейс Миллан ушла из отеля в компании именно этого человека. Он, вероятно, и поставил точку в кругосветном путешествии наследницы миллионного состояния.

"Поездка Грейс должна была длиться целый год. Это кругосветное путешествие, такой зарубежный опыт. Она начала свое путешествие с Перу, это в Южной Америке. Новая Зеландия была вторым этапом, она приехала сюда 20 ноября и постоянно отправляла нам фотографии и истории о своих приключениях", — рассказал отец Грейс Дэвид Миллан.

О знакомстве в одной из социальных сетей с 26-летним новозеландцем Грейс Миллан родителям не сказала и согласилась на встречу с новым другом за сутки до своего дня рождения. Что стало причиной конфликта, пока остается тайной следствия. Предполагаемого убийцу сразу после задержания доставили в суд и взяли под стражу. Заседание посетил и отец Грейс Миллан. На кадрах видно, как строительный магнат уезжает после окончания процесса.

Увлечений у 22-летний Грейс Миллан было немного. Закончив колледж, она сразу отправилась в кругосветное путешествие. Говорят, давно мечтала об этой поездке. Еще Грейс увлекалась изобразительным искусством. На ее аккаунте в одной из соцсетей всего 19 записей — ни одной личной фотографии, только рисунки. Последний — самый зловещий из всех — и с соответствующей подписью был опубликован незадолго до исчезновения Грейс: "Двое могут держать в секрете, если один из них мертв".

Есть ли в коротком сообщении тайный смысл, сейчас выясняют полицейские. Расправа над туристкой из Великобритании шокировала жителей Новой Зеландии. Умышленные убийства для островного государства — большая редкость. Ежегодно регистрируется менее 50 подобных преступлений, и никогда еще жертвами не становились туристы.

"Очень обидно и стыдно, что это произошло в нашей стране. Мы всегда гордились нашим гостеприимством и всегда были рады туристам. От лица Новой Зеландии я хочу извиниться перед семьей Грейс. Ваша дочь должна была быть в безопасности здесь, но это было не так", — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Какие мрачные тайны скрываются за жестокой расправой, о которой так не хотят говорить полицейские Новой Зеландии, пока загадка. В местной прессе сейчас обсуждают несколько мотивов — бытовая ссора, психическое заболевание у предполагаемого убийцы и, конечно, неудачная попытка завладеть финансами дочери британского миллионера.