Кремль: высказывания Помпео о прибытии в Венесуэлу Ту-160 недипломатичны

В Кремле считают высказывания госсекретаря США Майка Помпео о прибытии в Венесуэлу российских Ту-160 недипломатичными и неуместными. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Помпео, назвал отправку Россией двух Ту-160 в Венесуэлу разбрасыванием государственных средств коррумпированными правительствами.

По словам Пескова, достаточно серьезное обвинение — когда госсекретарь США озвучивает подобное в отношении российского руководства. "Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением", — сказал Песков.