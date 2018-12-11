Задержки поездов и жуткая давка: к сбоям в метро привели технические неполадки
С большими проблемами сегодня столкнулись тысячи пассажиров метро. В утренний час пик сразу на двух загруженных ветках — Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской — встали поезда. На платформах скопилось огромное количество людей, жуткая давка возникла на выходе со станций. Пассажирам пришлось искать другие способы добраться на работу.
На южном участке Замоскворецкой линии метро сегодня около 9 утра произошел сбой. Поезда сначала ходили с увеличенными интервалами, а затем и вовсе остановились по направлению в центр, что особенно критично, так как именно в это время большинство горожан едут на работу.
- Пришлось добираться на автобусе. На дорогах тоже коллапс. Люди возмущались, звонили на работу, кому-то плохо даже стало.
Из-за неисправности в тоннеле на перегоне между "Автозаводской" и "Технопарком" движение парализовало на пяти станциях московской подземки. Сбой продолжайся около 40 минут. На платформах скопилось очень много людей. Пассажиры жаловались, что на одной станции поезд стоял не меньше 10 минут, а четыре станции по зеленой ветке они ехали больше получаса. Метрополитен обещал устранить неполадки в кратчайшие сроки. О состоянии дел информировал в Twitter.
Еще один сбой этим утром произошел на Таганско-Краснопресненской ветке — там поезда также следовали с увеличенным интервалом движения. Причина — неисправность дверей в вагоне одного из поездов.
Сейчас движение восстановлено, сообщает метрополитен на своей странице в соцсетях, поезда следуют по расписанию. А задержавшиеся в дороге москвичи торопятся на рабочие места.
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