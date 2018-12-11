Путин положил к гробу Алексеевой букет красных роз

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Траурная церемония проходила в Центральном доме журналистов. Сюда пришли сотни людей, в том числе политики, известные правозащитники и деятели культуры, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, старейшая правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы и член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни​​​.

Президент вышел на сцену, где установлен гроб, положил букет красных роз, после чего подошел к сыну покойной, обнял его, и сел рядом. Путин пообщался с сыном Алексеевой, после чего покинул зал.

В субботу президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким правозащитницы, отметив ее неоценимый личный вклад в становление и развитие гражданского общества в России.