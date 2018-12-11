800 квадратных метров огня: в Щелкове горит мебельная фабрика

В подмосковном Щелкове сегодня днем, 11 декабря, загорелась фабрика. В настоящее время с огнем, распространившимся на площадь 800 квадратных метров, борются 30 пожарных и 10 единиц техники.

Языки пламени, объявшие двухэтажное здание, в котором находилось производство кухонь, шкафов и столешниц, в высоту достигают десятков метров, а поднимающийся дым виден на расстоянии нескольких километров.

Горящее здание фабрики находится на улице Фабричная между рекой Клязьма и городским сквером с памятником "Скорбящая мать".