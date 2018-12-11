Москва готова обнародовать переписку о ситуации со взломом серверов Демпартии США

Россия готова предать гласности переписку с коллегами из США по ситуации со взломом серверов Демократической партии в 2016 году. Об этом сообщил заместитель директора Национального компьютерного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

Как сообщает РИА Новости, обнародование переписки произойдет, если американская сторона даст на это согласие. Сейчас содержание переписки между РФ и США является засекреченной информацией.

Мурашов сообщил, что первое сообщение о взломе поступило 31 октября 2016 года, затем последовали дополнения, в которых содержалась определенная техническая информация. Все данные были проанализированы, и еще до инаугурации президента Дональда Трампа Россия дала американской стороне исчерпывающий ответ.

В США продолжается расследование российского вмешательства в президентские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой. Доказательств до сих пор так и не было приведено. Россия неоднократно опровергала все обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".