Российский телеведущий залечивает раны после "схватки" с эскалатором в Мюнхене

Известный ведущий телеканала НТВ Вадим Глускер пострадал во время пребывания в Мюнхене. Там, как рассказал он в своем "Инстаграме", непредсказуемый эскалатор внезапно дернулся, он упал и сильно повредил лицо.

К сообщению он приложил фотографии после этого происшествия.

При этом, как сообщил телеведущий, в мюнхенской клинике ему лишь наложили швы, но не сделали ни рентген, ни МРТ, хотя и предположили, что у него может быть перелом ребер или сотрясение мозга.

Немецкие врачи выставили пострадавшего российского журналиста из клиники в ночь, порекомендовав лишь пить антибиотики и обратиться за дальнейшим медобслуживанием по месту жительства.

Первым рейсом Глускер вылетел в Брюссель, где он работает в корпункте телеканала. На одном из последних фото в его соцсети видно, что шрамы уже начинают заживать.

Сердобольные подписчики дают телеведущему множество советов, как быстрее привести лицо в порядок, и желают скорейшего выздоровления.