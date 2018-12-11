16 петербургских школьников плохо себя почувствовали во время занятий в бассейне

В Красном Селе 16 учеников школы №270 почувствовали себя плохо в местном бассейне. Предварительный диагноз – отравление. Один молодой человек оказался на больничной койке, остальных просто обследовали, сообщает агентство "Интерфакс".

Прокуратура Красносельского района Ленинградской области начала проверку по факту инцидента. Специалисты "Роспотребнадзора" берут пробы в бассейне.