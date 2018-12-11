Чемпионат мира. Российские пловцы взяли серебро в эстафете

Мужская сборная России по плаванию заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в китайском Ханчжоу. Победу с мировым рекордом одержали американские пловцы. Они показали время – 3 минуты 3,03 секунды. Третьими стали бразильцы.

Россияне уступили победителям совсем чуть-чуть (3 минуты 3,11 секунды). За нашу команды выступили Владислав Гринев, Сергей Фесиков, Владимир Морозов и Климент Колесников. Напомним, что россияне отобрались в финал с лучшим результатом.

Ранее россиянки заняли пятое место в кролевой эстафете 4 по 100 метров. Победу одержали американки, серебро досталось представителям Голландии, а китаянки стали третьими.