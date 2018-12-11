В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев

Пассажирский самолет авиакомпании "Якутия" не смог вылететь из аэропорта Нерюнгри. Экипаж лайнера Boeing 737-800 сам прекратил разбег по взлетно-посадочной полосе и полностью остановил машину. Причины этого решения пока не сообщаются, пишет агентство ТАСС. Пострадавших нет.

Сформирована спецкомиссия, которая займется расследованием авиационного происшествия. А рейс Нерюнгри-Якутск выполнит самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", который прилетит вечером. В аэропорте уточнили, что всем пассажирам предложили еду и напитки.