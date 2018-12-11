Женщина-скульптор 15 лет травилась собственными монументами

Насколько разрушительным может быть искусство? Настолько, что вы, возможно, даже представить себе не можете.

Когда скульптор из Торонто начала чувствовать себя "странно" в 2013 году, она ее еще не знала, что причиной происходящего были ее собственные работы. Как сообщает Live Science, Джиллиан Дженсер использовала раковины голубых мидий в своих скульптурах в течение последних 15 лет. И тем самым, как выяснилось, неосознанно отравляла себя.

Проблема, говорят эксперты, заключается в тяжелых металлах, таких как мышьяк и свинец, обнаруженных в раковинах мидий. В колонке на тему, опубликованной в конце ноября в Toronto Life, Дженсер подробно описала симптомы, которые помогли ей заподозрить неладное. Женщина признается, что все началось с повышенной возбудимости, головной боли и рвоты, а закончилось потерей слуха на одно ухо и кратковременными проблемами с памятью.

Врачам потребовалось два года, чтобы диагностировать отравление тяжелыми металлами, поскольку причина перечисленных нарушений не лежала на поверхности. Причем, ключ к разгадке им дала сама скульптор. А ей — куратор Королевского музея Онтарио, который рассказал Дженсер, что токсины могут накапливаться в раковинах беспозвоночных при фильтрации пищи.

По данным Национальной организации по редким заболеваниям США (NORD), отравление тяжелыми металлами происходит, когда в теле человека накапливается слишком много этих веществ. Дело в том, что при высоких концентрациях в крови тяжелые металлы могут заменять минералы, участвующие в тех или иных процессах в организме, провоцируя неприятные последствия.

Эксперты NORD говорят, что симптомы отравления тяжелыми металлами могут различаться в зависимости от того, о каком из металлов идет речь.

Так, отравление мышьяком сопровождается мигренями, сонливостью, спутанностью сознания, судорогами и нарушениями работы кишечника. А отравление свинцом — высоким кровяным давлением, мышечной слабостью и болями.

В колонке Джиллиан Дженсер написала, что мидии, с которыми она работала, вероятно, были получены из воды, загрязненной промышленными отходами. В итоге после 15 лет работы с необычным материалом уровень мышьяка и свинца в ее крови оказался слишком высоким. Плохая новость в том, что Дженсер, вероятно, никогда не выздоровеет полностью. Хорошая новость, в свою очень, в том, что женщина продолжит полноценную жизнь, несмотря на сохранение ряда симптомов.

Последнюю скульптуру с раковинами, изображающую библейского Адама, она создала в 2015 году.