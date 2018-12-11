"Покойник" из Электростали вернулся через 14 лет и потребовал вернуть квартиру

48-летний Виталий Лоханков из подмосковной Электростали пытается доказать, что он – не "покойник". 14 лет назад родная тетя признала Виталия мертвым. В результате он лишился своего жилья.

В квартире, где Лоханков был прописан, живут другие люди, которые не пускают его на порог.

В "Прямом эфире" Виталий встретился со своей тетей Валентиной Касаткиной, чтобы выяснить отношения и доказать, что он не самозванец.

Виталий показывает свидетельство о "своей смерти", в котором сказано, что после страшной автокатастрофы он "умер" 7 июля 2004 года от множественных переломов костей скелета и повреждения внутренних органов.

В 2006-м родственники – тетя и двоюродный брат — "опознали" Виталия по фото трупа и признали умершим.

При этом Виталий не понимает, как тетя могла его опознать, поскольку в последний раз они виделись, когда Лоханкову было 10 лет.

После смерти его матери тетя присматривала за квартирой, потом ее сын Олег – двоюродный брат Виталия – жил в ней. Когда Лоханкова признали умершим, в наследство вступил Олег, а затем "продал" квартиру своей матери.

Но вскоре и он ушел из жизни, а тетя Виталия продала квартиру другим людям.

Касаткина мужчине не верит - считает, что он самозванец. Виталий же рассказывает о причинах, по которым не появлялся в родном городе 14 лет, и объясняет, как внезапно узнал о своей "смерти".

Где он был все эти годы, почему не интересовался своей недвижимостью и как узнал о том, что он "умер"? Кто в этой истории мошенник, и узнают ли своего отца и мужа дочь и жена Лоханкова, которые не видели его 14 лет, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".