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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

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11 декабря 201821:09 Антон Лядов

Чего хотят "желтые жилеты" и сколько это стоит

Президент Макрон выступил с телеобращением, премьер Филипп — с речью в парламенте, но французов это не убедило. По данным соцопроса, опубликованного в Figaro, Макрону не поверили 59% зрителей. Обещанная им прибавка в 100 евро к минимальной зарплате и налоговые послабления для малообеспеченных обойдутся стране в 10 миллиардов евро. А это уже дефицит бюджета больше 3% ВВП, что противоречит правилам ЕС.

Пока взрослая Франция подсчитывает убытки, школьники и студенты митингуют против реформы образования. Лозунг 1968 года, "будем реалистами, потребуем невозможного", ожил в Париже 2018 года.

Осколки толстого стекла на брусчатке, разбита остановка, машина вверх дном: колеса выгорели, салон еще тлеет. Толпа молодчиков кидается на утек. Это Страсбург.

Протестующие против реформы образования привлекают внимание как могут. На окраине Парижа рано утром блокировали школу и подожгли мусорный бак. Полиция разгоняла протестующих.

Одного из участников акции кладут лицом в землю прямо на тротуаре. Как минимум один человек был задержан. В общей сложности по всей стране нарушена работа 170 учебных заведений, 60 из них заблокированы. Одни двери заваливали мусорными баками, другие строительными заграждениями. Сотни молодых ребят собрались и в центре Парижа. После случая, когда полиция поставила на колени их коллег, студентов в городке Мант-ла-Жоли на прошлой неделе, демонстранты садятся на колени сами и прижимают руки к затылку перед полицейскими, давая понять, что не забыли тот акт унижения.

Демонстрация французской молодежи проходит в атмосфере песен и кричалок. У каждого из них накопились свои претензии к образовательной реформе. Кроме того, здесь же звучат лозунги против правительства Франции и самого президента Макрона.

В попытке решить проблему переполненности высших учебных заведений, Макрон предложил реформу, по которой усложняется система поступления в ВУЗы. Университеты теперь будут сами отбирать студентов.

"Мы уже в старших классах. Этот эксперимент поставят на нас. Поэтому мы выходим на улицы, чтобы показать: мы этого не хотим терпеть", — говорит один из протестующих.

На демонстрации есть и иностранные студенты: для них планируют увеличить цену на обучение в разы. Это Сэм из Нью Йорка.

"Я считаю, что это несправедливо. Будто это наказание для студентов из бывших французских колоний и вообще из стран по всему миру, которые приезжают во Францию для учебы, межкультурной коммуникации. Теперь это будет намного сложнее, если цены вырастут в десять раз", — считает Сэм.

Вместе со студентами на улицы вышли и учителя. Накануне вечером они ждали хоть слово о своей проблеме от президента Макрона.

"Я слышала речь Макрона, но для меня это — лицемерие. Это неправильно. Есть еще одна проблема, которую я хотела бы выразить, — Макрон заявлял о том, что не будет относиться толерантно к насилию. Подтекст этого высказывания заключается в том, что будет введено еще подавление инакомыслия и еще больше насилия против народа, включая наших студентов на окраинах", — уверена одна из учителей.

Макрон бросил несколько костей, но сути протестов он не уловил и не отреагировал. О лицеистах он вообще не сказал ни слова. Он просто пытался утихомирить толпу.

Заявление президента Макрона ждала и другая группа протестующих — желтые жилеты, которые выходят на улицы теперь каждую субботу. Так как повышение налогов оставляет людей, годами привыкших к высокому образу жизни, фактически с несколькими сотнями евро в кармане каждый месяц. После недели молчания Макрон таки появился перед камерой за красивым столом и с легкой небритостью.

"В первую очередь, я бы хотел объявить о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Мы хотим построить трудовую Францию, в которой дети будут жить лучше их родителей", — заявил Макрон.

Обещанные пункты: минимальная зарплата будет увеличена на 100 евро в месяц, то есть до 1 тысячи 600 евро, плата за сверхурочную работу, свыше 35 часов в неделю, не будет облагаться налогом. Также не будут облагаться налогом премии, выплачиваемые сотрудникам в конце года. Кроме того, отменяется повышение налога для пенсионеров, которые получают менее 2 тысяч евро в месяц. Экономисты моментально подсчитали: эта попытка успокоить протестующих обойдется казне в 8-10 миллиардов евро.

"Дефицит в экономике буде расти. Хотя президент открыто и не сказал про это, но Макрон надеется, если все перезапустись, то с этой проблемой ему удастся справиться. Выясняется, что уважение к правилам финансовых ограничений больше не является приоритетом Макрона. Главное для него — начать заново диалог с французским народом", — считает представитель аналитического центра Institut Montaigne Доминик Муаси.

В том, что Франции придется увеличить дефицит госбюджета, признался председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран. Видимо, понимая, что такие затратные меры могут серьезно отразиться на экономике Франции, в Европейской комиссии заявили, что будут мониторить ситуацию.

"Мы, Европейская комиссия, находимся в постоянном контакте с французскими властями и будем внимательно следить за воздействием на бюджетный дефицит мер, объявленных президентом Макроном", — заявил еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси.

Чего Макрон не сделал: отказался вернуть налог на сверхбогатых, которым облагаются домашние хозяйства, владеющие активами на сумму минимум 1,3 миллиона евро. Хотя это было одним из основных требований протестующих.

"Он ведь банкир, он всегда был человеком Ротшильдов, как он может нас понять. Он живет в другом мире", — уверены протестующие.

"Очень хорошая речь, но я не доверяю ему. Нам нужны доказательства. В любом случае мы не прекратим выступлений, пока не увидим явных свидетельств того, что наши требования услышаны", — говорят несогласные.

Распространенное мнение среди протестующих: спасибо, президент, что отреагировали, но это только начало. Следующая демонстрация желтых жилетов по-прежнему запланирована на субботу.

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