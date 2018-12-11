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11 декабря 201821:15 Михаил Федотов

Два российских стратега напугали Запад: "Белые лебеди" долетели до Каракаса

В американских СМИ крайне нервную реакцию вызвал дружеский визит российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу. "Белые лебеди" прилетели для участия в совместных учениях. Но нагнетать информационный фон пытались еще до маневров. А во время 13-часового перелета Ту-160 на протяжении всего маршрута сопровождал эскорт западных истребителей.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта имени Симона Боливара — национального героя Венесуэлы. На горизонте появляются точки. Это "Белые лебеди" приземляются в Южной Америке.

Еще несколько секунд, и в безоблачном небе отчетливо вырисовывается силуэт стратегического ракетоносца Ту-160. Первым полосы касается "Николай Кузнецов". За ним с почетным эскортом из венесуэльских истребителей "Василий Решетников". У каждого "лебедя" свое имя.

Баренцево, Норвежское и Карибское моря, Атлантический океан — 13 часов и 10 тысяч километров. Прием не то чтобы теплый, а жаркий в буквальном смысле слова: на улице жара за 30 градусов. Летчики дарят министру обороны Венесуэлы модели своих ракетоносцев. На плацу перед терминалом российскую делегацию встречает почетный караул. Военный оркестр играет гимн нашей страны.

Перелет, признаются летчики, не из легких. И не только из-за его длительности. Некоторые страны НАТО уже обвинили Россию в том, что Ту-160 отправились в Венесуэлу с полным боекомплектом, то есть ядерным оружием на борту. Едва ли не по всему маршруту самолеты сопровождала боевая авиация западных стран.

"Нас сопровождали истребители Норвегии, Исландии, Франции, Великобритании. До восьми точек сопровождения", — отмечает командир дивизии Дальней авиации ВКС России Олег Пчела.

Визит стратегов в Боливарианскую Республику вызвал и массовую истерию в американских СМИ. Все выпуски новостей и заголовки газет о пресловутой российской угрозе.

"Госсекретарь Майк Помпео раскритиковал Россию из-за двух стратегических бомбардировщиков, приземлившихся в Венесуэле. Они способны нести ракеты с радиусом действия 3400 миль", — говорится в эфире канала Fox News.

После официальной части принимающей стороне провели экскурсию по самолетам. Венесуэльскому министру даже разрешили сесть за штурвал.

"Это не просто сотрудничество. Это дружба, основанная на доверии. Такие теплые отношения в военно-технической сфере сложилась у нас с времен Уго Чавеса и продолжается при президенте Мадуро", — поясняет министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

После долгого перелета ракетоносцы прошли необходимое обслуживание. 12 декабря они опять поднимутся в небо.

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