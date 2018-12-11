Мария Бутина признала себя виновной ради скорой свободы

Россиянка Мария Бутина признает себя виновной в сговоре по нарушению американского закона об иноагентах. По нему ее в Штатах обвинили в незаконной работе на Россию. По этому пункту ей грозит 5 лет, а не 15, как изначально грозило подсудимой.

При этом реальный срок может составить до полугода тюрьмы, после чего Бутину депортируют в Россию, отмечает РИА Новости. Мария Бутина уже находится под стражей около полугода с июля 2018 года. Бутиной предъявлено обвинение в "шпионаже лайт". Обвинение считает, что Путина без официальной регистрации в Минюсте США пыталась вместе с неназываемым гражданином США выстроить неофициальный и неформальный канал для общения с имеющими власть и влияние в американской политике людьми.

Она якобы действовала по заданию экс-сенатора России Александра Торшина через лоббистскую Национальную стрелковую организацию США. Для этого она завязывала контакты с американскими гражданами, утверждает Минюст США.

Адвокат россиянки настаивал на том, что она не делала ничего противозаконного. Ее связи в США полностью объяснимы учебой в американском университете по специальности "международные отношения". Адвокаты Бутиной подчеркивали, что она наивная студентка, которая просто рассказывала знакомым о необходимости улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Эта идея сейчас в США не слишком популярна, что и отразилось на жизни Марии Бутиной. Теперь на ее учебе в США поставлен крест, несмотря на сделку со следствием.